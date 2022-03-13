موعد مباراة التعاون والجيش السوري دوري أبطال أسيا القناة والتشكيل وموقع تذاكر مباراة التعاون والجيش

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عمر شويل - جدة تترقب الجماهير السعودية والسورية موعد مباراة التعاون والجيش السوري، في دور الإقصائيات “الملحق الأسيوي”، المؤهل إلي دور المجموعات بدوري أبطال أسيا 2022/2021، اللقاء المرتقب من المقرر أن يحتضنه ملعب أستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة بريدة السعودية، وينقل عبر قنوات ssc الرياضية السعودية، ونحن من خلال موقعكم المتميز ثقفني سنقدم لكم تفاصيل المباراة المرتقبة، من توقيت المباراة والتشكيل المتوقع للفريقين.

لم يسبق أن تقابل الفريقين من قبل في أي منافسة أسيوية أو عربية وهي المواجهة الأولى بينهما، ويسعى كلال الفريقين للفوز بالمباراة من أجل التأهلي إلي دور المجموعات، والانضمام إلي فرق المجموعة الرابعة القوية التي تضم فرق “الدحيل القطري، باختاكور الأوزبكي، سباهان الإيراني”، فريق التعاون في الدوري السعودي يحتل المركز أل 12 ولم يهزم في أخر 5 مواجهات، بينما فريق الجيش السوري يحتل المركز الرابع في الدوري السوري.