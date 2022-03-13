نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اربح جائزة مالية بقيمة 150 ألف ريال بالاشتراك في مسابقة برمجان للملك سلمان بن عبد العزيز في المقال التالي
قامت وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية بتوجيه مبادرة مختلفة وفريده من نوعها تحت مسمى مبادرة برمجان العربية، حيث تعمل هذه المبادرة على تحقيق أهداف مخطط لها من خلال رؤية المملكة في سنة ٢٠٣٠ التي تسعى قيادة المملكة تحقيقها في عام ٢٠٣٠، وتعمل هذه المبادرة على خدمة اللغة العربية وذلك من خلال إدخال أساليب تقنية مبتكرة وذلك لتطوير اللغة العربية، وتتم هذه المسابقة تحت إشراف وزارة الثقافة في المملكة، ويتم توزيع جوائز مالية على المتنافسين في المسابقة شرط وصول الفوز إلى المراكز التي تتم تحديدها المبادرة، حيث نوضح طريقة الاشتراك في مسابقة برمجان العربية لمجمع الملك سلمان.
خطوات التسجيل في مسابقة برمجان العربية
جميع المتسابقين والمشاركين يمكنهم الدخول والتسجيل إلكترونيا للانضمام إلى المبادرة المقدمة من وزارة الثقافة واختيار نهج المنافسة على أن يسعى كل متسابق تقديم كل ما لدية من إمكانيات وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على رابط التقديم للمبادرة عبر الموقع الرسمي الخاص لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.
- الضغط على تسجيل الفرق والمجموعات من القائمة الرئيسية.
- تسجيل اسم قائد الفريق والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف الشخصي .
- تحديد المستوى التعليمي .
- تحديد الدولة التي يقيم بها والمدينة أيضا .
- بعد ذلك، تحديد الجنس (ذكر/ أنثي).
- تحديد المجال الذي سوف يتم المشاركة به في المبادرة .
- تسجيل بيانات الفريق الخاص به والتأكد من صحة تسجيل البيانات لكل مجموعة .
- استكمال باقي البيانات المطلوبة .
- الضغط على كلمة تسجيل .
شروط التسجيل لبرمجان العربية
يمكن التقديم للمشاركة في البرمجان من قبل جميع المواطنين وذلك وفقا لبعض الشروط التي وضعتها وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية وفقا للمبادرة وهي كالآتي :
- اللغة العربية هي اللغة الرسمية والتي سوف يتم المشاركة بها في عرض جميع المشاركات .
- سوف تتم المشاركة لجميع الأفراد على مستوى العالم الذين لديهم اهتمام كبير باللغة العربية .
- على كافة المشاركين الالتزام والتعهد بالقوانين الخاصة بالفكرية الملكية وهذا شرط أساسي .
- سوف يتم توزيع جميع المكافئات المالية في مدة زمنية لا تقل عن ٦٠ يوم من يوم انتهاء فترة التحكيم وفقت للشروط والأحكام .
- يمنع انضمام أي متسابق من الدخول في فريقين مختلفين خلال توقيت واحد .
- الالتزام بقرار لجنة التحكيم من قبل المتسابقين في المبادرة.
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