اربح جائزة مالية بقيمة 150 ألف ريال بالاشتراك في مسابقة برمجان للملك سلمان بن عبد العزيز

قامت وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية بتوجيه مبادرة مختلفة وفريده من نوعها تحت مسمى مبادرة برمجان العربية، حيث تعمل هذه المبادرة على تحقيق أهداف مخطط لها من خلال رؤية المملكة في سنة ٢٠٣٠ التي تسعى قيادة المملكة تحقيقها في عام ٢٠٣٠، وتعمل هذه المبادرة على خدمة اللغة العربية وذلك من خلال إدخال أساليب تقنية مبتكرة وذلك لتطوير اللغة العربية، وتتم هذه المسابقة تحت إشراف وزارة الثقافة في المملكة، ويتم توزيع جوائز مالية على المتنافسين في المسابقة شرط وصول الفوز إلى المراكز التي تتم تحديدها المبادرة، حيث نوضح طريقة الاشتراك في مسابقة برمجان العربية لمجمع الملك سلمان.

خطوات التسجيل في مسابقة برمجان العربية

جميع المتسابقين والمشاركين يمكنهم الدخول والتسجيل إلكترونيا للانضمام إلى المبادرة المقدمة من وزارة الثقافة واختيار نهج المنافسة على أن يسعى كل متسابق تقديم كل ما لدية من إمكانيات وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط التقديم للمبادرة عبر الموقع الرسمي الخاص لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.

الضغط على تسجيل الفرق والمجموعات من القائمة الرئيسية.

تسجيل اسم قائد الفريق والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف الشخصي .

تحديد المستوى التعليمي .

تحديد الدولة التي يقيم بها والمدينة أيضا .

بعد ذلك، تحديد الجنس (ذكر/ أنثي).

تحديد المجال الذي سوف يتم المشاركة به في المبادرة .

تسجيل بيانات الفريق الخاص به والتأكد من صحة تسجيل البيانات لكل مجموعة .

استكمال باقي البيانات المطلوبة .

الضغط على كلمة تسجيل .

شروط التسجيل لبرمجان العربية

يمكن التقديم للمشاركة في البرمجان من قبل جميع المواطنين وذلك وفقا لبعض الشروط التي وضعتها وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية وفقا للمبادرة وهي كالآتي :