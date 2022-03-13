نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يبدا الترم الثالث في السعودية 1443 حسب جدول التقويم الدراسي بعد التحديث وموعد اجازة نهاية العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثيرين عن متى يبدا الترم الثالث في السعودية رغبةً في الاستعداد التام له، فهو أخر فصل دراسي لعام 1443 ونظرًا للشائعات الكثيرة خلال الفترة الأخيرة عن إلغاءه، فالوزارة تبذل أقصى جهد لها لاستمرار الدراسة حتى لا تمضي سنة من عُمر الطلاب دون جدوى، وتسعى لتقديم كافة الأمور التي تُساعد على استمرارها دون توقف في ظل الظروف التي تمر بها مختلف الدول بما فيهم المملكة العربية السعودية.

متى يبدا الترم الثالث في السعودية

موعد بداية هذا الترم في كاف مدارس المملكة سيكون يوم 20 مارس الموافق هجريًا 17 شعبان لعام 1443، حيث قررت وزارة التعليم السعودي جميع المواعيد الخاص بتلك العام سواء من حيث بدء الدراسة ونهايتها لكل فصل على حدا،كما أعلنت من خلال جدول التقويم الدراسي عن الإجازات المطولة في كل ترم إلى جانب الإجازات الرسمية بالإضافة إلى إجازة يوم التأسيس التي أُضفيت بمرسوم ملكي من قبل خادم الحرمين، فهي تسعى لاستمرارية عملية التعليم حتى لا تتوقف لأي سبب من الأسباب.

كم باقي على الترم الثالث 2022

المدة المتبقية على بداية هذا الترم سبعة أيام وفقًا لبدأه في 20 مارس القادم، فسيحصل الطلاب على إجازة لمدة عشرة أيام وتستمر حتى بدء الفصل الأخير وسيخضعون لاجازتين مطولتين إلى جانب إجازة عيد الفطر التي يتضمنها أيضًا التقويم بعد التحديث، وتستمر الدراسة حتى إنهاء المقررات الدراسية الخاصة بهذا الفصل.

متى نهاية الترم الدراسي الثالث 1443

نهاية الفصل الثالث ستكون في 1 ذو الحجة فسوف تبدأ الإجازة الصيفية للطلاب التي لم تُحدد مدتها حتى وقتنا هذا من قبل وزارة التعليم، فالكل يتساءل عن مدة الإجازة الصيفية ولكن في حال إعلان وازرة التعليم سوف نوفيكم به مباشرة، فتلك الإجازة شاملة جميع مدارس المملكة وكافة المراحل الدراسية أيضًا، فبعد الترم الأخير سيكون الطلاب حصلوا على 189 يوم دراسي خلال العام الدراسي 1443.

أما بالنسبة لمدة الإجازة الصيفية وبدء العام الدراسي القادم فسوف تُعلن عنه وزارة التعليم في أقرب وقت، فهي ستحدد موعد بداية العام القادم 1444 والجدول الدراسي الخاص بالطلاب إلى جانب الآلية على حسب الوضع الوبائي في السعودية فسوف تُقرره أيضًا.