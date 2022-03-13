الأمم المتحدة تدين الهجمات الصاروخية على أربيل وتصفها بـ”الشنيعة”

دانت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم الأحد، الهجمات الصاروخية على محافظة أربيل ووصفتها بـ"الشنيعة".

وذكرت في بيان صحفي: "ندين بشدة الهجمات الصاروخية الشنيعة على أربيل. العراقيون مدعوون للوقوف صفا في مواجهة أي عمل ينتهك سيادة العراق ووحدة أراضيه، و يهدف إلى تقويض الاستقرار والوحدة".

وأضافت: "لا بد من محاسبة مرتكبي هذا الهجوم الجبان".