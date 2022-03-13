الحلبوسى: الاعتداء على أربيل استهداف لسيادة العراق

جدة - نرمين السيد - وقال الحلبوسى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" - إن الاعتداء عمل مدان يتطلب موقفا وطنيا موحدا وحازما لردعه ومواجهته. وقد أعلن جهاز مكافحة الإرهاب فى إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، أن هجوما بـ12 صاورخاً باليستياً استهدف عاصمة الإقليم.

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