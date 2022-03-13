البنتاجون: لا يوجد إصابات بين العسكريين الأمريكيين فى هجوم أربيل

جدة - نرمين السيد - أكد مسؤول فى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الأحد، أنه لم يسقط أى قتيل أو مصاب فى صفوف الجنود الأمريكيين فى أعقاب هجوم بالصواريخ على أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.





وقال مسؤول فى القيادة المركزية الأمريكية، إن الحكومة العراقية تحقق فى الهجوم، وأن الخارجية الأمريكية ستصدر بيانا حول الهجوم، مضيفا أنه لا يستطيع تأكيد مصدر الصواريخ حتى الآن. وكانت خلية الإعلام الأمنى فى العراق أعلنت تعرض مدينة أربيل الى هجوم بعدد من الصواريخ، دون وقوع خسائر بشرية، مضيفة أن الصواريخ سقطت فى مواقع مختلفة من المدينة، وأن القوات الأمنية شرعت فى فتح تحقيق فى الحادث.

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