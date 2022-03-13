تصريح جديد من بريطانيا بشأن اللاجئين الأوكرانيين

جدة - نرمين السيد - وكتبت تروس - فى صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" - "نحن نقدم مساعدات إنسانية ضرورية لأولئك الفارين من الهجوم الروسى المروع على أوكرانيا". وقالت "ستضمن هذه الشحنة من أطقم النظافة والبطانيات إلى مولدوفا أن يتلقى الأشخاص الأكثر تضررا من النزاع المساعدة الحيوية التى يحتاجون إليها"، بحسب وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية. يذكر أن نحو 280 ألف لاجيء أوكرانى عبروا الحدود مع مولدوفا منذ بدء الهجوم الروسي.

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