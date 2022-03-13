عاجل- تحرك جديد من الجيش الروسى بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكشفت الدفاع البريطانية، أن "القوات الروسية التى تتقدم من القرم تحاول الالتفاف على ميكولايف والتحرك غربا نحو أوديسا"، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
وفى وقت سابق، قصفت القوات الروسية قاعدة جوية فى منطقة لفيف فى غرب أوكرانيا قرب الحدود مع بولندا والتى كانت بمنأى نسبيا عن النزاع حتى الآن على ما أفادت السلطات المحلية.
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