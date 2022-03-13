روسيا: تحرير 300 رهينة احتجزتهم كتيبة «أيدار» النازية بإحدى كنائس دونباس

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن كتيبة "أيدار" النازية الأوكرانية اتخذت باحات كنيسة فى بلدة نيكولسكويه مركزا لعملياتها، واحتجزت نحو 300 مدنى وراهب كرهائن، مؤكدة أنه تم تحريرهم دون إصابات.





وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إن مقاتلى "أيدار" جهزوا مواقع لإطلاق النار فى باحات دير نيكولو-وفاسيليفسكى الأرثوذكسى بنيكولسكويه، جنوب غرب دونيتسك، حيث احتجزوا حوالى 300 مدنى وراهب رهائن. وأشار المتحدث الروسى إلى أنه عند قيام القوات الروسية بتحرير البلدة، تم القضاء على بعض المقاتلين القوميين الأوكرانيين، بينما فر الآخرون، دون أن يصاب الرهائن ومبانى الدير بأى أضرار.

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