لوجانسك: القوات الأوكرانية قصفت 3 مراكز سكنية صباحا

جدة - نرمين السيد - قالت ممثلية جمهورية لوجانسك الشعبية، اليوم الأحد، إن قوات أوكرانية قصفت ثلاثة مراكز سكنية لديها، ما أسفر عن تدمير مبنى سكنى، وألحق أضرارًا بثلاث منازل أخرى، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".





وفى بيان لها، أشارت ممثلية لوجانسك فى المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار، إلى أنه "تم تسجيل ثلاث هجمات من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية استهدفت ثلاثة مراكز سكنية فى جمهورية لوجانسك". وأضاف البيان: "تسبب القصف فى تدمير مبنى سكنى فى قرية إرمينو، وتضررت ثلاثة منازل، ومبنى المدرسة المتوسطة رقم 12 وكذلك خط أنابيب الغاز".

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