الدفاع الروسية تعلن تدمير مقر قيادة ميدانى أوكرانى

جدة - نرمين السيد - وقال كوناشينكوف - فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" - إن القوات المسلحة الروسية نفذت عملية تدمير ناجحة للموقع الميدانى الأوكرانى باستخدام قذيفة "كراسنوبول" عالية الدقة. على صعيد متصل، أعلن الجيش الروسى إخراج 3687 منشأة عسكرية أوكرانية عن الخدمة، وتدمير نحو 100 طائرة و128 مسيرة. يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت فى وقت سابق، أن القوات المسلحة الروسية دمرت حوالى 3 آلاف منشأة عسكرية أوكرانية، نتيجة ضربات شنتها ضد منشآت البنية التحتية العسكرية فى أوكرانيا.

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