نيجيرفان بارزاني عن هجوم أربيل: سابقة خطيرة

اعتبر رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، الأحد، أن الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على مدينة أربيل، سابقة خطيرة.

وندد بارزاني في بيان "بشدة بالهجوم الصاروخي الجبان والوحشي وغير المبرر".

وطالب الحكومة الاتحادية العراقية والمجتمع الدولي "بالوقوف بجد على هذه الاعتداءات والعمل على منع تكرار انتهاك سيادة واستقرار البلد وأمن مواطنيه".

وتابع بارزاني: "إن استهداف أربيل بهذه الصورة وتكراره، سابقة خطيرة وانتهاك صارخ لأمن واستقرار وسيادة العراق، ولن تكون له نتائج غير تعقيد الوضع وإلحاق الضرر بحاضر ومستقبل كل العراق".

وكانت حكومة إقليم كردستان العراق ذكرت في وقت سابق أن 12 صاروخا ضربت مدينة أربيل، عاصمة الإقليم، ليل السبت الأحد.

وذكر مسؤولون أكراد أن الصواريخ انطلقت من خارج العراق.

وفي وقت لاحق، أكد التلفزيون الرسمي الإيراني أن الصواريخ انطلقت من الأراضي الإيرانية، متحدثة عن أن الهجوم استهدف "قواعد إسرائيلية سرية".

لكن مصادر كردية أكدت أن الصواريخ استهدفت مقر القنصلية الأميركية الذي يجري تشييده هناك، كما سقط أحد الصواريخ قرب محطة تلفزيونية تابعة لرئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، لكن من دون حدوث خسائر بشرية.