نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتج أرضك دعمك شروط وكيفية التسجيل عبر بوابة سكنى في المقال التالي

عمر شويل - جدة عملت وزارة الإسكان على إطلاق منتج أرضك دعمك في المملكة العربية السعودية من أجل مساعدة من لا يملكون سكناً، ومن مميزات هذه الحملة أنها بدلا من أن توفر شقق سكنية فإنها توفر قطعة أرض لكل أسرة، وهذه الحملة مخصصة للسكان السعوديين فقط، وفي هذا المقال سوف نعرفكم على كل المعلومات المطلوبة حول هذا الموضوع.

منتج أرضك دعمك

من الآن وصاعداً لن يكون هناك مواطنين في المملكة بدون سكن، فإن وزارة الإسكان حرصت أشد الحرص على مد جميع مواطنيها بما يلزمهم من الأراضي السكنية للبناء والعيش عليها في أمان.

شروط التسجيل في البرنامج

لكي تتمكن من التسجيل في هذا البرنامج فمن المهم الالتزام بكل الشروط التي حددتها وزارة الإسكان، والتي تكون:

أن يكون المتقدم في هذا البرنامج سعودي الجنسية ولا يحمل أي جنسية أخرى.

أيضا يشترط أن يكون المتقدم للبرنامج رب أسرة ولديه مجموعة من الأفراد يعيلها.

أن يكون المتقدم للبرنامج رب أسرة ولديه مجموعة من الأفراد يعيلها. لا يجب أن بقي عمر المتقدم عن 23 سنة كحد أدنى.

بينما لا يجب أن يمتلك المتقدم أي وحدة سكنية أو أرض أو عقار أو غيرهم.

لا يجب أن يمتلك المتقدم أي وحدة سكنية أو أرض أو عقار أو غيرهم. أن يكون ليس لديه مقدرة على امتلاك أياً من الوحدات السكنية.

كيفية التسجيل في البرنامج

إذا كنت تريد التسجيل في البرنامج مع وزارة الإسكان فتعرف على الخطوات التالية وقم بتطبيقها كما هي لكي تتمكن من عملية التسجيل، وهذه الخطوات تكون:

أول خطوة هي الدخول على موقع البرنامج من خلال الرابط الخاص ببرنامج سكني.

سوف يكون هناك مجموعة من البيانات الشخصية المطلوبة عنك مثل رقم الهاتف والهوية الوطنية وتاريخ الميلاد،

وعليك أن تتأكد من صحتها بعد الانتهاء.

سوف تجد بعد ذلك كلمة “تسجيل” لتقم بالضغط عليها.

بعد التسجيل ستظهر مجموعة من الأسئلة التي يجب أن تقوم بالإجابة عليها.

في النهاية سيظهر أمامك على الشاشة كلمة تهانينا لتكون انتهيت من عملية التسجيل.

يمكنك الآن التسجيل بكل سهولة في حملة منتج أرضك دعمك التي أنشأتها لك وزارة الإسكان لكي تمتلك قطعة الأرض التي تحلم بها وتعيش بمكان آمن لك ولأسرتك، ولكن الأهم من ذلك أن تلتزم بجميع الشروط التي عرضناها عليك.