نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكان سبايدر مان فورت نايت وأبرز المهام الجديدة في fortnite في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد التحديثات الجديدة التي حدثت في لعبة فورت نايت يمكنك الحصول على شخصية سبايدر ما، لذلك يبحث الكثير من لاعبي اللعبة عن مكان سبايدر مان فورت نايت والذي سوف نقوم بعرض مكانه من خلال المقال، وليس فقط سبايدر مان هو الشخصية الوحيدة الجديدة بل أن هناك ذا روك النجم الكبير السينمائي وذلك بعد شراء البطاقات الجديدة.

مكان سبايدر مان فورت نايت

تم إطلاق تحديثات جديدة للعبة فورت نايت، وقد تم إطلاق مجموعة من الشخصيات المهمة التي يقوم اللاعب باستخدامها للعب بها في المواقع هذا، وقد تم إصدار مقطع فديو للدعاية من Epic والذي ظهر فيه شخصية سبايدر مان وهو جزء رئيسي من Battle pass ولكن موقعه بالتحديد غير معروف على الرغم من وجوده على الخريطة، والجدير بالذكر أن شخصية سبايدر مان مع الشخصيات الأخرى هي من أقوى الأسباب التي ستجعل اللاعبين مستمرين بها.

أبرز المهام الجديدة في لعبة فورت نايت

هناك بعض المهام التي تم إصدارها في اللعبة بعد التحديثات الجديدة، وإليكم بعضها فيما يلي:

تم إطلاق معركة جديدة المعروفة باسم الرويال باس.

تم حل المشكلة الخاصة بالتواصل بالشبكة وذلك عندما يحاول شخص مشاهدة إحدى المعارك.

زيادة نسبة الضوء عند إطلاق الرصاص.

تم جعل التعافي في الخيمة جزءاً من اللعبة.

تم وضع جوائز ومكافآت في اللعبة وذلك بوجود ميداليات خاصة بكل مستوى، أو عند القيام بالوصول لمستوى إستراتيجي معين.

سوف يتم توزيع فيبوكسات حتى يتم شراء كل ما يريده اللاعب من المتجر الخاص باللعبة.

فيبوكس لعبة فورت نايت

ليس فقط عليك القيام بشحن الفيبوكسات بالأموال، ولكن يمكنك من خلال التحديث الجديد شرائها بدون مقابل مادي وذلك عند الوصول إلى مرحلة عالية من المستويات فضلاً عن تواجد الهدايا والمكافآت، ويمكنك الحصول على كل ما تريد من المتجر الخاص بلعبة فورت نايت بهذه الفيبوكسات المجانية.

في نهاية المقال فقد قمنا بالحديث عن مكان سبايدر مان فورت نايت، وقمنا أيضاً بعرض أبرز المهام الجديدة في اللعبة، وأخيراً شرحنا أن الفيبوكس يمكن الحصول عليه مجاناً دون شحن، لذلك عليك الإسراع في تحديث اللعبة.