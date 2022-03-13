خطوات التسجيل في تطبيق اعتمرنا وأهم مميزات التطبيق

قامت الحكومة السعودية بتفعيل تطبيق اعتمرنا لخدمة المواطنين ممن يقدمون على أداء مناسك العمرة والرغبة في الحصول على تصريح للعمرة خلال خطوات ميسرة ودون الحاجة للإنتقال لأي من الجهات الخاصة بوزارة الداخلية السعودية، حيث يوفر التطبيق للمستخدمين إمكانية الحصول على جميع التصاريح اللازمة بشأن حجز أداء مناسك الحج والعمرة، ويعد هذا التطبيق ضمن التطبيقات التي فعلتها الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين ومنع تفشي فيروس كورونا ويستطيع المواطنين تحميل التطبيق من خلال خطوات بسيطة وإستخدامه دون وجود عوائق أو صعوبات في الأمر.

خطوات التسجيل في تطبيق اعتمرنا

استطاعت الحكومة السعودية توفير بعض الخدمات للمواطنين عن طريق التقديم من خلال المواقع الإلكترونية عبر الإنترنت ومن بين هذه الخدمات نتحدث عن تطبيق اعتمرنا، وفيما يلي نوضح الخطوات المتبعة للتسجيل عبر تطبيق اعتمرنا:

يجب أن يقوم المستخدم في بداية الأمر بتحميل التطبيق من خلال متجر التطبيقات “جوجل” للهواتف الأندرويد، بينما يتم تحميل التطبيق من خلال متجر “آبل ستور” للهواتف الآيفون والآيباد.

بعد الإنتهاء من خطوة تثبيت التطبيق والقيام بفتحه للوصول للصفحة الرئيسية به بعد تخطى مرحلة السماح بكافة الأذونات.

يجب أن يختار المستخدم إختيار “مستخدم جديد” حتى تتاح له فرصة التسجيل داخل التطبيق.

يستلزم على المستخدم توضيح صفته من خلال الصفحة الرئيسية للتطبيق والضغط على إستمرار، ثم يتم إدخال جميع البيانات الشخصية للمستخدم في الأماكن المخصصة لها.

قراءة الشروط وأحكام التطبيق الموجودة عبر التطبيق والموافقة عليها ثم إستكمال عملية التسجيل بالضغط على أيقونة “تسجيل” لتتم عملية التسجيل بنجاح.

المميزات المتوفرة خلال تطبيق اعتمرنا

يساعد التطبيق في تقديم جميع الخدمات المتاحة خلاله لكافة المواطنين داخل الأراضي السعودية ويتم هذا بالمجان وبأفضل صورة تيسيراً على المواطنين استخراج التصاريح اللازمة للعمرة والحج، وسوف نوضح فيما يلي بعض مميزات التطبيق: