عاجل- إجراء عسكرى جديد من أمريكا لدعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال بلينكين - فى بيان نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - "ستشمل هذه الحزمة مزيدًا من المساعدات الدفاعية لمساعدة أوكرانيا على مواجهة التهديدات المدرعة والمحمولة جوا وغيرها من التهديدات التى تواجهها".
وأضاف البيان أن "هذا الأمر سيرفع إجمالى المساعدات الأمنية التى قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا إلى أكثر من 1.2 مليار دولار".
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