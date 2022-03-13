عاجل- الدفاع الروسية تعلن تطورات العملية العسكرية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة الروسية، إنه تم تدمير 3687 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بدء العملية العسكرية فى كييف، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أعلن منذ أسبوعين، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرق أوكرانيا، وذلك فى أعقاب طلب مدينتى دونيتسك ولوجانسك رسمياً دعم روسيا فى مواجهة الجيش الأوكرانى.