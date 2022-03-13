تقارير روسية: مقتل 6 أشخاص فى قصف أوكرانى لمستشفى فى دونباس

جدة - نرمين السيد - وقال مراسل "نوفوستي" الذى شهد الحادث وصوره بالفيديو، إن الأوكرانيين استهدفوا قبل ذلك من مرابضهم فى ساحة المستشفى ذاته، مواقع قوات دونيتسك من الدبابات.
وأكد المراسل على أن الأوكرانيين، استخدموا خلال ذلك المرضى، بما فى ذلك النساء، كدرع بشري. وبعد مغادرتهم، قاموا بتلغيم المبانى هناك.
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