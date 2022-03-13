عاجل- تصريح جديد من أوكرانيا حول الممرات الإنسانية

جدة - نرمين السيد - وكان أمين عام حلف شمال الأطلسى "ناتو"، ينس ستولتنبرج، قد شدد على الحاجة لإقامة "ممرات إنسانية حقيقية" فى أوكرانيا يتم احترامها بشكل كامل. وأوضح أمين عام حلف شمال الأطلسى أنه تم فرض عقوبات قاسية وغير مسبوقة ضد روسيا، إضافة لعزلها تماما عن الساحة العالمية، مشيرا إلى أن حلفاء أوكرانيا يساعدوها فى إعلاء حقها الأساسى فى الدفاع عن نفسها من خلال تقديم مساعدات بقيمة مليارات اليوروهات وفتح الحدود لتقديم المساعدة للاجئين.

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