أوكرانيا: روسيا شنت غارة جوية على المركز الدولى لحفظ السلام فى لافيف

جدة - نرمين السيد - قالت السلطات الأوكرانية، اليوم الأحد، إن روسيا شنت غارة جوية على المركز الدولى لحفظ السلام والأمن شمال غرب لافيف، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، أمس السبت، أن القوات الروسية أخرجت 3593 منشأة وآلية عسكرية أوكرانية من الخدمة خلال عملياتها الجارية فى أوكرانيا.

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