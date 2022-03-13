قرب حدود بولندا.. غارة روسية على قاعدة عسكرية أوكرانية

ذكرت الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة لفيف، الأحد، إن روسيا شنت غارة جوية على قاعدة عسكرية أوكرانية في يافوريف بغرب البلاد قرب الحدود البولندية.
وأضافت الإدارة في بيان: "الروس شنوا غارة جوية على المركز الدولي لحفظ السلام والأمن. ووفقا لبيانات أولية أطلقوا 8 صواريخ".
ونقلت وكالة إنترفاكس أوكرانيا للأنباء عن أنطون ميرونوفيتش المتحدث باسم أكاديمية القوات البرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قوله إن الهجوم استهدف وحدة عسكرية بالمنشأة.
وأضاف: "وفقا للمعطيات الاولية ليس هناك قتلى لكن يجري استيضاح المعلومات عن الجرحى".
وتقع منطقة ياروفيف العسكرية، المعروفة أيضا باسم مركز ياروفيف الدولي لحفظ السلام والأمن، على مسافة 35 كيلومترا من حدود أوكرانيا مع بولندا.
ومنذ عام 2015 ، أرسلت الولايات المتحدة بانتظام مدربين إلى منطقة ياروفيف العسكرية لتدريب الجيش الأوكراني، وقد استضافت المنطقة أيضا تدريبات دولية لحلف شمال الأطلسي ( الناتو).
وقالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية قصفت، الجمعة، مطارين في مدينتي لوتسك وإيفانو فرانكيفسك الغربيتين، وأطلقت أكثر من 10 صواريخ كروز من قاذفات استراتيجية من طراز تو - 95 إم إس.
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