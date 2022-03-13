ألمانيا تسجل 146607 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 17 مليونا و141351 بعد تسجيل 146607 إصابات جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 125571 بعد تسجيل 50 وفاة جديدة.