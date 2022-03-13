الصين تسجل 1938 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد أن بر الصين الرئيسي سجل 1938 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت، ارتفاعا من 588 في اليوم السابق
وقالت اللجنة في بيان إن 1807 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، ارتفاعا من 476 في اليوم السابق.
وسجلت الصين 1455 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعا من 1173 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
وبذلك يكون بر الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم السبت 115466 إصابة مؤكدة.
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