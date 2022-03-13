أول تعليق من رئيس الوزراء العراقى على هجوم أربيل

جدة - نرمين السيد - وكتب الكاظمى عبر "تويتر" أن "الاعتداء الذى استهدف مدينة أربيل العزيزة وروع سكانها هو تعد على أمن شعبنا".

وأضاف: "تابعنا مع الأخ رئيس حكومة إقليم كردستان تطورات الموقف، وستقوم قواتنا الأمنية بالتحقيق فى هذا الهجوم وسنتصدى لأى مساس بأمن مدننا وسلامة مواطنينا".

وفى وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، فى بيان لها أن "مدينة أربيل تعرضت بعد منتصف ليل السبت الأحد إلى هجوم بعدد من الصواريخ سقطت فى مواقع مختلفة"، لافتة إلى أن "القوات الأمنية شرعت بفتح تحقيق بالحادث".

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب فى إقليم كردستان العراق، أن هجوماً بـ"12 صاروخاً باليستياً" استهدف أربيل والقنصلية الأميركية فيها.