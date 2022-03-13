بلينكين: واشنطن ستقدم لكييف وسائل للحماية من التهديدات الجوية

جدة - نرمين السيد - وأشار الوزير الأمريكي، فى حديث نشره المكتب الصحفى للخارجية الأمريكية، إلى أنه تم إطلاق عملية تقديم حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا، بقيمة 200 مليون دولار.

وأضاف بلينكين: "عملا بالصلاحيات الإضافية التى تم تكليفى بها، وافقت على الفور اليوم، ووفقا لتعليمات رئيس الولايات المتحدة، على بدء تقديم الحزمة الرابعة من المساعدة العسكرية الإضافية البالغة 200 مليون دولار للدفاع عن أوكرانيا".

وأكد الوزير الأمريكي، أن هذه الحزمة ستشمل مساعدة دفاعية إضافية لمواجهة التهديدات المدرعة والمحمولة جوا وغيرها من التهديدات.