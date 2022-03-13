نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش السيارات الروسي.. سيارة لادا نيفا 2022 الجديدة مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها الخيالية فى بعض الدول في المقال التالي

سيارة لادا نيفا 2022 الجديدة مميزاتها ،سيارة لادا نيفا 2022 من السيارات المتميزة بكفاءتها الكبيرة وقدرتها علي السير علي كافة الطرق الوعرة والمنحنيات، تتميز بهيكل صلب ومحرك قوي يمنحها مميزات تشغيلية كبيرة، لها تقييم جيد من الوكلاء حيث أنها سيارة سريعة وثابتة، وتم طرحها في العديد من الدول نستعرض معكم أهم مواصفاتها وسعرها العالمي والسعودي ومميزاتها التي جعلت لها شهرة واسعة بين محبي السيارات. سيارة لادا نيفا 2022 الجديدة مميزاتها مواصفات سيارة لادا نيفا 2022 جاءت سيارة لادا نيفا بخيارين للمحرك أحدهما بقوة 114 حصان، وتصل سعته إلى 1600 سي سي. ومقترن بناقل حركة يعمل يدويا.

بخيارين للمحرك أحدهما بقوة 114 حصان، وتصل سعته إلى 1600 سي سي. ومقترن بناقل حركة يعمل يدويا. أما المحرك الآخر فتبلغ قوته 168 حصان وتقدر سعته بنحو 2000 سي سي ومزود بناقل حركة أوتوماتيكي مزود ب 6 سرعات.

كما تعمل السيارة بعزم دوران يصل إلى 129 نيوتن لكل متر.

تتميز بناقل حركة أوتوماتيكي.

نظام الدفع في السيارة رباعي للعجلات.

يوجد بها وسائد هوائية لحماية الركاب عند تعرض السيارة للتصادم.

يمكن الاختيار بين أكثر من نمط للقيادة تم تزويد السيارة بهم.

تحتوي على فرامل مانعة للانغلاق من نوع BED.

مزودة بكاميرا خلفية لمراقبة الطريق أثناء القيادة كما تحتوي على حساسات للركن الخلفي.

تأتي بعجلات قوية تساعدها على السير بثبات علي الطرق الوعرة.

تتميز بملحقات عديدة للترفيه منها شاشة اللمس وبها منفذ AUX أيضا.

جنوط عجلات السيارة يأتي بمقاس 15 بوصة.

عجلات السيارة مصنوعة من البلاستيك المقاوم للكسر والصدمات. مميزات سيارة لادا نيفا 2022 تحتوي سيارة لادا نيفا 2022 علي مكيف يعمل أوتوماتيكيا عن بعد بواسطة الريموت كنترول.

علي مكيف يعمل أوتوماتيكيا عن بعد بواسطة الريموت كنترول. يمكن الاختيار بين أنماط متعددة للقيادة لتلاءم مختلف الطرق التي تسير بها السيارة.

تحتوي علي راديو مدمج.

مزودة بشاشة تعمل عن طريق اللمس.

تحتوي على بلوتوث.

يوجد بها نقطة اتصال وأي فاي.

تدعم أندرويد آتو وابل كار بلاي.

تأتي بمقاعد مريحة دافئة.

تدعم خاصية عزل الصوت بالمحيط للمحافظة علي هدوء السيارة أثناء القيادة. أسعار سيارة لادا نيفا 2022 في بعض الدول يبدأ سعر لادا نيفا 2022 في السوق السعودي من 43 ألف ريال سعودي.

في السوق السعودي من 43 ألف ريال سعودي. أما السعر العالمي لسيارة لادا نيفا موديل 2022 فيبدأ من 9000 دولار أمريكي. عمر شويل - جدة وحش السيارات الروسي.. سيارة لادا نيفا 2022 الجديدة مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها الخيالية فى بعض الدول - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وحش السيارات الروسي.. سيارة لادا نيفا 2022 الجديدة مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها الخيالية فى بعض الدول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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