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عمر شويل - جدة رابط نور التعليمي للاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني 1443، فور الانتهاء من أعمال تدقيق ورصد علامات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية “الابتدائي والمتوسط والثانوي” داخل المملكة العربية السعودية، بدأت عملية رفع النتائج على الرابط الرسمي للوزارة وهو منصة نور التعليمي، حيثُ يمكن لجميع الطلبة الدخول الإلكتروني عبر البوابة الرسمية للموقع الاطلاع على نتيجة الفصل الثاني من العام الحالي 1443.

رابط منصة نور التعليمي للاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني 1443

منذ الساعات الماضية وعملية البحث عن رابط نور في زيادة مستمرة، ويمكن القول إن طريقة استخراج نتيجة فصل دراسي من رابط نور طريقة سهلة تتطلب بعض من الخطوات البسيطة وهي:

الدخول عبر المنصة الإلكترونية لنظام نور التعليمي

تعبئة البيانات الخاصة بالطالب المستخدم أو ولي الأمر

النقر على أيقونة التقارير

اشعار بنتيجة الطالب

اختيار الفصل الدراسي الثاني

النقر على بحث.

نظام نور Noor.moe.gov.sa

بدأت طلبة وطالبات المراحل التعليمية المختلفة امتحانات الفصل الدراسي الثاني بداية من يوم الأحد الموافق السادس من شهر مارس الجاري والموافق الثالث من شعبان الحالي، ولقد استمرت مدة الاختبارات حتى يوم الخميس الموافق العاشر من مارس اي لمدة أسبوع واحد، إلى أن يبدأ الفصل الدراسي الثالث داخل المملكة بدايةً من الأحد القادم الموافق العشرون من مارس والسابع عشر من شعبان 1443.

من المعروف أن قامت العديد من المدارس من الانتهاء من عمليات رصد الدرجات، وتم مطابقتها بمنصة مدرستي ومن ثم تم رفعها لمنصة نور، ونجد أن نظام نور التعليمي سَمح لولي الأمر الاستعلام عن نتيجة ابنه أو بنته من خلال حسابه الشخصي على نظام نور، بالإضافة إلى ذلك يمكن الإتاحة بالاستعلام عن النتيجة من خلال بوابة النفاذ الوطني، ويمكن الاطلاع على خطوات الاستعلام من خلال الفيديو التالي.

نظام نور التعليمي 1443

من المعروف عن نظام نور انه نتاج التطور التعليمي الذي تشهده المملكة، حيثُ تسعى المملكة في تحويل كافة الخدمات التعليمية من الانظمة الورقية التقليدية إلى النظام التكنولوجي الرقمي، حيثُ طبقت المملكة عدد الانظمة الرقمنة المتعددة بجانب نور مثل مدرستي وكذلك نظام فارس، كما جعلت تطبيق توكلنا في خدمة المنظومة التعليمية أيضاً.