جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس إن البرازيل سجلت 45020 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الساعات الأربع والعشرين الماضية، فضلا عن 389 وفاة.



جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس إن البرازيل سجلت 45020 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الساعات الأربع والعشرين الماضية، فضلا عن 389 وفاة. وسجلت البرازيل 29 مليونا و350134 إصابة منذ بدء الجائحة، فى حين زادت حصيلة الوفيات الرسمية إلى 654945 وفقا لبيانات الوزارة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرازيل تسجل 45020 إصابة و389 وفاة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.