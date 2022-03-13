حادث طعن فى منطقة مانهاتن بنيويورك

جدة - نرمين السيد - وقال القناة التليفزيونية: "وفقا لمعلومات أولية من مصدر مطلع، فإن السلطات تشتبه بأن موظفا سابقا جاء إلى المتحف وطعن اثنين من الموظفين بسكين ولاذ بالفرار". وأضافت: "حسب المعلومات المتوفرة فإنه من المرجح أن يكون قد تم التخطيط للهجوم". وذكرت القناة التلفزيونية أن الشرطة مستمرة فى البحث عن المشتبه به. وأشارت إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى وحالتهم مستقرة.

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