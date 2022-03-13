أعلى إصابات بكورنا في الصين منذ عامين.. وإغلاق مدن جزئيا

سجّلت الصين 3393 إصابة بفيروس كورونا، الأحد، بحسب لجنة الصحّة الوطنيّة، وهو أعلى رقم يومي منذ فبراير 2020.
وبسبب ارتفاع في عدد الإصابات في كلّ أنحاء البلاد، أغلقت السلطات المدارس في شنغهاي وفرضت أيضا حجرا في الكثير من المدن الشمالية الشرقية، في وقتٍ تعمل أكثر من عشر مقاطعات في البلاد على احتواء بؤر تفشٍّ محلية للفيروس.
وفُرض إغلاق جزئي في مدينة جيلين في شمال شرق الصين، وفق ما أعلن مسؤول الأحد، بسبب ارتفاع الإصابات بكوفيد.
وقال تشانغ يان، مسؤول الصحة في جيلين، خلال مؤتمر صحافي، إن تفشي الإصابات يُظهر أن "انتشار المتحوّر أوميكرون خفيّ وشديد العدوى وسريع ويصعب اكتشافه في المراحل المبكرة".
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