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تعد البسبوسة بالزبادي وجوز الهند من أروع الحلويات التقليدية في المطبخ الفلسطيني، والمصري، لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، ويمكن تحضيرها بنكهات عديدة مثل البرتقال وغيره، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل البسبوسة بالزبادي وجوز الهند. طريقة عمل البسبوسة بالزبادي وجوز الهند المكونات ٣٠٠ جرام سميد مطحون.

٢ علبة متوسطة من الزبادي.

كأس كبير من السكر الغير ناعم.

٥٠ جرام زيت ذرة.

ست ملاعق صغيرة من بشر جوز الهند.

ملعقتان صغيرتان بيكنج بودر.

رشة من الملح.

كوبان ونصف من الشربات. طريقة التحضير اسكبي السميد في وعاء متوسط الحجم، ثم ضيفي إليه البيكنج بودر، والسكر، والملح، ثم قلبيهما بالملعقة. ثم اسكبي مقدار زيت الذرة فوق خليط السميد بشكل تدريجي، ثم قلبي المكونات حتى تنتهي من الزيت، ثم ضيفي إليهم الزبادي، وباقي المكونات، ثم استمري في خلط المكونات حتى يتكون لديك خليط كثيف قليلا. ثم اسكبي خليط البسبوسة في قالب مدهون بقليل من الطحينة البيضاء، ثم قطعيها إلى مثلثات. بعد ذلك ضعيها في فرن ساخن على نار متوسطة، ثم اتركيها لمدة ١٥ دقيقة. ثم اتركي البسبوسة جانبا لمدة ١٠ دقائق، حتى تهدأ، ثم اسكبي فوقها شربات بارد، حتى تصبح البسبوسة بالزبادي وجوز الهند جاهزة للتقديم. طريقة عمل البسبوسة بجوز الهند المكونات كأس كبير من السميد المطحون.

كوب كبير بشر جوز الهند.

١٢٠ جرام من السكر الخشن.

علبة كبيرة لبن زبادي.

عشرون جرام من البيكنج باودر.

كوبان من الشربات. طريقة التحضير امزجي السميد مع مقدار لبن الزبادي، ثم ضيفي إليهم بشر جوز الهند، والبيكنج باودر، والسكر جيدا، بواسطة المضرب اليدوي، حتى يتكون خليط متجانس. ثم اسكبي خليط البسبوسة في صينية مدهونة بالطحينة البيضاء، ثم قطعيها إلى مربعات صغيرة الحجم. بعد ذلك ضعيها في فرن ساخن لمدة ثلث ساعة على درجة حرارة متوسطة، حتى تنضج. اتركي البسبوسة جانبا لمدة كافية، حتى تهدأ، ثم وزعي فوقها الشربات، حتى تصبح البسبوسة المصرية بجوز الهند ولبن الزبادي جاهزة للتقديم. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لعمل البسبوسة المرملة والطرية مثل الجاهزة - ثقفني

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