نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الاول pdf عبر موقع وزارة التربية العراقية

نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الاول pdf، ستعلن عنها وزارة التربية العراقية عبر موقع ناجح ونتائجنا. حيث ينظر طلاب العراق حاليا نتائج السادس الاعدادي التمهيدي. بعد أن أنهوا الامتحانات التي أجريت مؤخرا بشكل حضوري في مختلف المحافظات العراقية. وهذا فيما يخص الفرعين العلمي والأدبي، وحسب ما ورد إلينا فإنّ الوزارة قد أتمت عملية تصحيح دفاتر الامتحانات الخاصة بالطلاب قد انتهت، ولم يبق الآن سوى التحقق من النتائج ورصد الدرجات الخاصة بالطلاب قبل أن يتم رفعها على موقع نتائجنا وناجح، والطلاب حاليا يعيشون حالة من القلق والتوتر في انتظار نتائج السادس الاعدادي 2022، وسنتحدث من خلال مقالنا هذا عن الموضوع بشكل مفصل، تابعوا معنا.

نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الاول pdf

يستعلم الطلاب في العراق عن رابط نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الاول pdf، وكان الطلاب العراقيين قد اجتازوا الامتحانات في ظروف استثنائية. حيث تم التقيد بكل الإجراءات الوقائية الاحترازية من فايروس كورونا من أجل المحافظة على سلامة الطلاب. وستكون النتائج متاحة عبر رابط نتائج السادس الاعدادي، ويمكنهم أن يقوموا بالاستعلام عنها من خلال ما يلي:

أولا: يجب أن يقوم الطالب بالدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية

ثانيا: يقوم بالضغط على خانة نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2022.

ثالثا: بعد ذلك عليه أن يختار اسم المحافظة التابع لها، ثم يدرج رقم الجلوس في الامتحان في الخانة المخصصة له.

رابعا: ينقر على زر استخراج نتائج الصف السادس الدور الاول، وستظهر له نتيجته مع الدرجات التي تحصل عليها في الامتحانات في مختلف المواد.

إلى جانب ذلك، فقد بدأت معظم المحافظات في رفع النتائج الخاصة بالطلاب على هيئة ملف pdf. ومن المحافظات العراقية التي تم رفع نتائج طلابها نذكر لكم ما يلي: الرصافة الأولة والثانية والثالثة، واسط، البصرة. في حين أنّ المحافظات التالية ما زال طلابها في انتظار نتائجهم: الكرخ الأولى والثانية والثالثة، النجف، ذي قار، القادسية، صلاح الدين، الأنبار، بابل، ميسان، المثنى، كركوك.

بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع نتائج السادس الاعدادي الدور الاول pdf. والتي ينتظرها آلاف الطلاب العراقيين الذين اجتازوا الامتحانات مؤخرا، ويمكنهم أن يستعلموا عنها بالرقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا.