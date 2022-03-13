حجز تصاريح عمرة رمضان 2022 عبر اعتمرنا وتوكلنا في المملكة العربية السعودية

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن إصدار تصاريح عمرة رمضان 2022 عبر اعتمرنا وتوكلنا لكل الأشخاص الراغبين في حجز عمرة رمضان 2022، وقد تمّ الكشف عن هذا القرار بتاريخ 03 شعبان 1443 الموافق 06 مارس 2022. من ويتم الحجز مسبقا للحصول على تصريحات العمرة، ويتم ذلك من خلال تطبيق اعتمرنا أو توكلنا. وهذا من أجل تسهيل الأمور على الأشخاص الراغبين في تأدية مناسكهم من أجل التخطيط بشكل مسبق. كما أشارت الوزارة إلى أنه سيتم رفع فترات حجز العمرة في اليوم من 08 إلى 12 فترة، وهذا من أجل تمكين المستفيدين من اختيار الفترة الزمنية التي تناسبهم. مع العلم بأن الكثافة العددية للأشخاص المعتمرين ستظهر عند التقديم الطلبات من خلال اعتمرنا وتوكلنا، وسنتحدث عن تفاصيل الموضوع من خلال مقالنا على موقع ثقفني الإخباري.

تصاريح عمرة رمضان 2022 عبر اعتمرنا وتوكلنا

كشفت وزارة الحج والعمرة بأنه يمكن للراغبين في أداء مناسك العمرة أن يصدروا تصاريح عمرة رمضان 2022 عبر اعتمرنا وتوكلنا. ويتم ذلك بمساعدة سدايا هيئة البيانات والذكاء السعودية، وهي الوسيلة التي تتيح للأشخاص إصدار التصاريح. ومن الجدير بالذكر أنه قد تمّ تخصيص هذه الخدمة من أجل ضمان سلامة المعتمرين والوافدين إلى أراضي المملكة. ويتم حجز التصريح عبر تطبيق اعتمرنا من خلال اتباع ما يلي:

أول خطوة هي الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

بعد ذلك يجب أن يضغط المستخدم على خيار أفراد، ثم ينقر على خدماتي ويختار من القائمة “الخدمات العامة”.

في الخطوة الموالية عليه أن يختار الخدمة الخاصة بتعريف رقم الجوّال. ثم يدرج كل المعلومات المطلوبة في الخانات التي ستظهر له.

بعد لحظات ستصل للشخص رسالة على رقم هاتفه للسماح بالتسجيل في تطبيق اعتمرنا.

في الأخير سيتمكن المستخدم من الدخول إلى التطبيق، عليه أن يختار الموعد الذي يناسبه لتصريح العمرة. وبهذا يكون قد أنهى الحجز الخاص به والذي يجب أن يلتزم به.

علاوة على ذلك، صرحت الوزارة بأنّ إمكانية إصدار التصاريح الخاصة الحج والعمرة لم يمنح إلا للأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 12 سنة. كما تمّ إلغاء المدة الزمنية التي تفصل بين التصريح الجديد والتصريح المنتهي. ونوّهت إلى أنه في إمكان المعتمر حجز تصريح جديد في حال انتهاء تصريحه، ودعت في هذا الصدد إلى ضرورة تحديث التطبيقات.

إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع تصاريح عمرة رمضان 2022 من خلال اعتمرنا وتوكلنا.