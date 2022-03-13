رابط وشروط التسجيل في حج وزارة الدفاع 1443 وخطوات تقديم حج وزارة الدفاع حيث يمكن التسجيل في نظام الحج الكترونياً والتقديم لعدد معين ينتهي عند اكتمال الاعداد المسموح بها من قبل الوزارة لذا يتسابق الجميع من منتسبي الوزارة في التسجيل بالحج المجاني المقدم من وزارة الدفاع عن طريق التسجيل في نظام الحج 1443 وهناك شروط للتقديم ورابط للتسجيل سيتم التحدث عنهم باستفاضة في المقال وكذلك خطوات التقديم في برنامج حج وزارة الدفاع 2022.

شروط التسجيل على نظام الحج وزارة الدفاع

التقديم للمواطنين السعوديين فقط.

كذلك التقديم متاح لموظفي الوزارة فقط.

أيضا التقديم للضباط وضابط الصف في وزارة الدفاع.

ثم يتم التقديم عن طريق رابط نظام الحج وزارة الدفاع.

كذلك التسجيل يكون بأسبقية التقديم.

سيتم غلق باب التقديم بعد اكتمال العدد.

خطوات التسجيل في حج وزارة الدفاع 2022

أولا يجب الدخول الى رابط التسجيل في نظام الحج وزارة الدفاع الرسمي.

ثم النقر على خيار تسجيل الحج.

وبعد ذلك كتابة البيانات والمعلومات المطلوبة في الموقع.

وأيضا يجب ادخال رقم الهوية الوطنية..

ثم كتابة الرقم العام لنظام الحج الخاص بوزارة الدفاع.

وكذلك يجب كتابة رق الجوال الشخصي.

أيضا يجب كتابة رمز التحقق المرئي بالصورة في منتصف الصفحة.

ويجب ادخال تاريخ التعيين في وزارة الدفاع والقوات المسلحة والنقر على خيار حفظ.

وأخيرا الضغط على خيار التسجيل للانتهاء من تقديم حج وزارة الدفاع.

رابط التقديم في حج وزارة الدفاع

يتم التسجيل في رابط حج وزارة الدفاع بطريقة الكترونية عن طريق اتباع الخطوات المذكورة بالأعلى والتي تكون عبر تسجيل الدخول وإدخال البيانات والمعلومات المطلوبة في صفحة تسجيل حج وزارة الدفاع الرسمية في نظام الحج الالكتروني لموظفي القوات المسلحة ووزارة الدفاع السعودية.

موعد انتهاء تقديم حج وزارة الدفاع السعودية 1443

أعلنت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية انه تم اطلاق نظام الحج للعام الحالي 1443 حيث يكون موعد التسجيل في الحج للعاملين بوزارة الدفاع قد بدأ من منتصف شهر وينتهى التقديم في منتصف شهر شعبان ويكون التقديم بأسبقية الحجز على رباط التسجيل في حج وزارة الدفاع 1443.