استخراج رخصة القيادة للمرأة وشروط الحصول علي الرخصة والأوراق المطلوبة

استخراج رخصة القيادة للمرأة حيث أصبح للمراه دور نشط في المجتمع، فلم يقتصر علي دورها الاجتماعي فقط ولكنها دخلت إلي مجال الأعمال، كما أن المملكة تسعى إلي تمكين دور المرأة في المجتمع، ومن هذا المنطلق أعطت السعودية حق القيادة للمرأة واستخراج رخصة قيادة للنساء، وأصدرت المملكة قراراً في العاشر من شهر شوال عام 1439هجرياً 2018م بإمكانية الحصول على رخصة قيادة للنساء في السعودية للسعوديات وأيضاً المقيمات لهم حق استخراج رخصة القيادة، ومنه عبر الكثيرون عن سعادتهم بذلك القرار التاريخي الهام بالمملكة، وجاء هذا القرار بحل للكثير من الصعوبات التي كانت تواجه المرأة العاملة في المجتمع السعودي، وأصبح للنساء مطلق الحرية بالتحرك بالسيارة، ولكن يجب توخى الحذر في تلك الأمر فالقيادة ليست بالأمر السهل أطلاقاً، ولابد من معرفة أن القيادة مسئولية ضخمة تقع على عاتق قائدي السيارات.ويتم استخراج رخصة القيادة للمرأة في السعودية وفقاً لشروط واجراءات قد حددتها المملكة للنساء للحصول على الرخصة.

استخراج رخصة القيادة للمرأة

يجب البدء بأخذ دورات تدريبية على القيادة من مدارس القيادة المعتمدة المنتشرة في أنحاء المملكة ويكون عن طريق محاضرات نظرية. التقديم للتدريب العملي من مدرسة القيادة المعتمدة ويكون التدريب في ساحات مخصصة للتدريب في مناطق مؤهلة لذلك. الدخول إلى الموقع الرسمي للإدارة العامة للمرور السعودية وملئ النسخة الإلكترونية من طلب إصدار رخصة قيادة بالإضافة إلي دفع الرسوم. إجراء الفحص الطبي من قبل الإدارة العامة للمرور. القيام بالفحص النظري، ويلية القيام بالفحص العملي عن طريق أجهزة محاكاة تشبه قيادة السيارات الحقيقية، وتقوم المتقدمة بذلك في مدارس تعليم القيادة المعتمدة.

شروط الحصول علي رخصة القيادة للنساء في السعودية

لاستخراج الرخصة الخصوصية للنساء يجب أن تكون المرأة قد أتمت 18 عاماً. للحصول على رخصة القيادة العامة يجب أن تكون المرأة أتمت عشرون عاماً. يشترط اجتياز الكشف الطبي واجتياز الاختبار النظري واجتياز الاختبار العملي. يجب على المتقدمة أن تستكمل الساعات المقررة من التدريب في مدارس تعليم القيادة المعتمدة.

الأوراق المطلوبة للحصول علي رخصة القيادة للمرأة

