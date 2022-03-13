نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم النشا والفازلين السحري لتفتيح وتبييض البشرة وشد التجاعيد بدون عودة كوني ملكة جمال في المقال التالي
تعاني الغالبية من الفتيات من وجود بعض الهالات السوداء في البشرة والعلامات السوداء في الوجه وتمثل عادة ظهور هذه العلامات مشكلة كبرى لهؤلاء الفتيات وتجعلهم يبحثون عن بعض الحلول التي تمكنهم من التخلص من هذه العلامات، ومن أكثر الأضرار التي يقع بها هؤلاء الفتيات هي إستخدام الكريمات التي يقومون بوضعها في منطقة تحت العين لإخفاء هذه الهالات ولكن تمثل هذه الكريمات مشكلة كبيرة ولا يمكننا وضعها على هذه المناطق والسبب في ذلك هو أن منطقة تحت العين من أكثر المناطق حساسية ولا تتحمل هذه الكريمات نهائياً.
ومن أفضل المنتجات الصحيحة والناجحة والتي تقضي على الهالات السوداء تماما وكذلك تقضي على البقع في الوجه هي إستخدام الماسكات الطبيعية المتعددة ومنها ماسك الشاي الأخصر وماسك الفحم وماسك الترمس وبعض الكريمات الطبيعية مثل كريم النشا والزبادي وكريم النشا والفازلين وكل نوع من أنواع هذه الكريمات أو الماسكات لها نوع خاص من ومتخصصة في علاج معين من المشكلات المتعلقة بالبشرة.
مكونات عمل كريم النشا والفازلين
- ملعقة واحدة كبيرة من النشا.
- ملعقتان إثنان كبيرتان من الفازلين الطبي.
- ملعقتان إثنان فقط من ماء الورد.
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.
طريقة عمل كريم النشا والفازلين
- أغسلي بشرتك أولا بالغسول والماء والفاتر حتى تتخلصي من أي شوائب متعلقة بالبشرة ثم نشفيها بالقطن.
- أحضري إناء صغير وضعي به ملعقة واحدة كبيرة من النشا مع ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي وقومي بتقليب المكونات ببعضها حتى تختلط جيدا.
- بعد ذلك ضيفي ملعقتان كبيرتان من ماء الورد مع ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند وقلبيهم مرة أخرى حتى تحصلين على مخلوط متجانس تماما.
- بعد ذلك ضعي هذا الكريم على بشرتك بالتساوي وأتركيه لمدة من خمسة عشر دقيقة إلى خمسة وعشرون دقيقة حتى أن يجف.
- بعد مرور الوقت قومي بتقشير هذا الكريم ثم أغسلي بشرتك بالماء البارد وقومي بتمرير قطعة من الثلج حتى تغلقي مسام الوجه.
- بعد ذلك نشفي بشرتك وإستخدمي المرطب المناسب لكي وكرري الوصفة مرتان إسبوعيا للحصول على نتيجة مفضلة.
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