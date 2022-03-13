كريم النشا والفازلين السحري لتفتيح وتبييض البشرة وشد التجاعيد بدون عودة كوني ملكة جمال

تعاني الغالبية من الفتيات من وجود بعض الهالات السوداء في البشرة والعلامات السوداء في الوجه وتمثل عادة ظهور هذه العلامات مشكلة كبرى لهؤلاء الفتيات وتجعلهم يبحثون عن بعض الحلول التي تمكنهم من التخلص من هذه العلامات، ومن أكثر الأضرار التي يقع بها هؤلاء الفتيات هي إستخدام الكريمات التي يقومون بوضعها في منطقة تحت العين لإخفاء هذه الهالات ولكن تمثل هذه الكريمات مشكلة كبيرة ولا يمكننا وضعها على هذه المناطق والسبب في ذلك هو أن منطقة تحت العين من أكثر المناطق حساسية ولا تتحمل هذه الكريمات نهائياً.

ومن أفضل المنتجات الصحيحة والناجحة والتي تقضي على الهالات السوداء تماما وكذلك تقضي على البقع في الوجه هي إستخدام الماسكات الطبيعية المتعددة ومنها ماسك الشاي الأخصر وماسك الفحم وماسك الترمس وبعض الكريمات الطبيعية مثل كريم النشا والزبادي وكريم النشا والفازلين وكل نوع من أنواع هذه الكريمات أو الماسكات لها نوع خاص من ومتخصصة في علاج معين من المشكلات المتعلقة بالبشرة.

مكونات عمل كريم النشا والفازلين

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

ملعقتان إثنان كبيرتان من الفازلين الطبي.

ملعقتان إثنان فقط من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة عمل كريم النشا والفازلين