نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية الفصل الدراسي الثالث 1443 بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الفترة الأخيرة ازداد التساؤل عن موعد بدء الدراسة للفصل الدراسي الثالث 1443 بالمملكة العربية السعودية، بعد أن قامت وزارة التعليم السعودية باعتماد نظام الثلاثة فصول الدراسية بدلا من فصلين دراسيين، واليوم سنعلن لكم موعد انتهاء إجازة الترم الثاني، وموعد بدء ترم الثالث، وأيضا العطلات المقررة في الترم الثالث لهذا العام.

موعد انتهاء الترم الثاني لهذا العام

بعد إجراء الاختبارات التقييمية لمنتصف الفصل الدراسي الثاني، أخذ جميع طلاب المملكة العربية السعودية إجازة مدتها 10 أيام، حيث بدأت في السادس من يناير، الموافق الثالث من جماد الآخر 1443، وانتهت يوم 16 من يناير 2022، الموافق 13 جماد الآخر 1443، وبعد ذلك تمت الدراسة للفصل الدراسي الثاني، وانتهت اختبارات الفصل الدراسي الثاني، وتم أخذ إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني من يوم 10 مارس والموافق 7 شعبان 1443.

موعد بداية الفصل الدراسي الثالث 1443

ستبدأ الدراسة للفصل الدراسي الثالث بالمملكة العربية السعودية في يوم 20 مارس والموافق 17 من شعبان 1443، وذلك بعد انتهاء إجازة الترم الثاني والتي كانت مدتها 10 أيام، وفي الفترة الأخيرة ازدادت التساؤلات حول شائعة أن وزارة التعليم السعودية ستقوم بإلغاء الفصل الدراسي الثالث، أو عدم إزام الطلاب بالحضور، ويتم التعلم عن بعد بسبب المتحور الجديد أوميكرون، ولكن لم يتم تأكيد تلك الشائعات من قبل الوزارة حتى الآن.

عطلات رسمية بالفصل الدراسي الثالث 1443

مع بداية الفصل الدراسي الثالث، سيقبل شهر رمضان المبارك، ثم تأتي إجازة عيد الفطر، والإجازات الأسبوعية المطولة، وإليكم الآن جدول إجازات الفصل الدراسي الثالث:

إجازة عيد الفطر من يوم الأثنين 25 أبريل الموافق 24رمضان 1443، وتبدأ الدراسة بعد الإجازة يوم الأحد 8مايو الموافق 7 من شوال 1443.

إجازة نهاية الأسبوع المطولة الأولى من يوم 25 مايو والموافق 24 من شوال، وتبدأ الدراسة يوم السبت 28 مايو الموافق 27 شوال.

إجازة نهاية الأسبوع المطولة الثانية من يوم 15 يونيو والموافق 16 من ذي القعدة، على أن تتم الدراسة بداية من يوم السبت 18 يونيو و الموافق 18 من ذي القاعدة 1443.

موعد إجازة آخر العام 1443

أعلنت وزارة التعليم السعودية في جدول التعليم الدراسي المعتمد، أن إجازة نهاية العام الدراسي ستبدأ بعد انتهاء اختبارات الفصل الأخير لهذا العام، في يوم 30 يونيو والموافق 1 من ذي الحجة.