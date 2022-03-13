نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية شحن رصيد موبايلي من الراجحي وخطوات تعبئة رصيد موبايلي وأرقام خدمة عملاء موبايلي في المقال التالي

كيفية شحن رصيد موبايلي من تطبيق الراجحي وخطوات تعبئة رصيد موبايلي وأرقام خدمة عملاء موبايلي وشحن الرصيد في موبايلي بأسهل طريقة وبشكل صحيح حيث يهتم الكثير من مستخدمي خدمات شركة موبايلي في التعرف على احدث الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها منها طريقة شحن الرصيد من تطبيق الراجحي لخطوط موبايلي وكذلك يمكن الشحن عن طريق الموقع الالكتروني لمصرف الراجحي وأيضا طرق تعبئة وشحن الرصيد في موبايلي للجوالات بأكثر من طريقة سواء عبر الموقع الالكتروني لشركة موبايلي او من خلال الجوال عن طريق التواصل مع خدمة العملاء عن طريق الاكواد المختصرة في موبايلي. كيفية شحن موبايلي من الراجحي أولا يجب تسجيل الدخول الى رابط موقع الراجحي الرسمي.

ثم الدخول الى خدمات الافراد.

وبعد ذلك كتابة اسم المستخدم بالإضافة الى كلمة المرور.

وأيضا يجب الضغط على خيار الدخول لتتمكن من الدخول الى خدمة شحن رصيد موبايلي عن طريق مصرف الراجحي.

وأخيرا يتم استكمال الخطوات المطلوبة لاستكمال عملية شحن الرصيد من الراجحي. كيفية شحن رصيد موبايلي من تطبيق الراجحي تحميل تطبيق الراجحي على الجوال.

ثم انشاء حساب جديد وبعد ذلك يجب تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

وبعد ذلك الضغط على القائمة الرئيسية في تطبيق الراجحي لشحن رصيد موبايلي.

وكذلك الضغط على خيار السوق الالكتروني.

ويتم اختيار موبايلي من القائمة.

ثم ادخال رقم الجوال واستكمال باقي الخطوات المطلوبة لشحن رصيد موبايلي في تطبيق الراجحي.

وأخيرا سيصلك رمز تأكيد الى الجوال وذلك للتحقق من دخولك على تطبيق مصرف الراجحي. طريقة تعبئة رصيد موبايلي في الجوال اون لاين تسجيل الدخول الى رابط موقع موبايلي الرسمي.

ثم تحديد خانة إعادة الشحن من القائمة المفتوحة.

وبعد ذلك كتابة رقم الاشتراك لطلب تعبئة رصيد موبايلي.

وأيضا يجب كتابة رقم البطاقة.

وأخيرا الضغط على خيار إعادة الشحن من اجل تعبئة رصيد موبايلي اون لاين. كود شحن رصيد موبايلي كود شحن رصيد موبايلي هو الاتصال على رقم 1400.

ثم ادخال رقم بطاقة الشحن.

وبعد ذلك النقر على خيار المربع للانتهاء من خطوات شحن رصيد موبايلي. شحن موبايلي من خدمة العملاء عن طريق الاتصال على موبايلي أولا يجب الاتصال من الجوال على رقم 1100 من أحد خطوط موبايلي.

أيضا يمكن الاتصال على رقم 0560101100 من اخد الشبكات الأخرى في حالة عدم توفر جوال يحمل خد موبايلي لشحن رصيد موبايلي من حسابك عن طريق استخدام بطاقات إعادة الشحن في موبايلي. عمر شويل - جدة كيفية شحن رصيد موبايلي من الراجحي وخطوات تعبئة رصيد موبايلي وأرقام خدمة عملاء موبايلي - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية شحن رصيد موبايلي من الراجحي وخطوات تعبئة رصيد موبايلي وأرقام خدمة عملاء موبايلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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