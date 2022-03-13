أربح 150 ألف ريال سعودي من مسابقة برمجان العربية/ كيفية التسجيل

مسابقة برمجان العربية حيث قام رئيس مجمع الملك العالمي الذي يختص باللغة العربية بدر بن عبد الله بن فرحان بالتعاون مع وزارة الثقافة بعمل هذه المسابقة، ونتيجة الفوز في المسابقة هو الحصول على مبالغ مالية، تم إنشاء هذا المجمع عام 1442 هجري من أجل أن يصبح شامل كافة المراجع في اللغة العربية وذلك على مستوى الوطن العربي، كما يهدف هذا المجمع إلى الاهتمام باللغة العربية وبيان أهميتها في كافة الثقافات الإسلامية والعربية.

أقسام التنافس في مسابقة برمجان العربية

فقد تحتوي هذه المسابقة على عدة مجالات من أجل التنافس فيها، وهذه المجالات هي:

مسار الشعر العربي وعلى المتسابق هنا استخدام الأساليب الحديثة وأسلوب ذكاء الاصطناعي وتصميم طرق حديثة من أجل إنشاء شعر عربي وتصحيح الأخطاء التي من الممكن أن تحدث في الوزن والقافية، كما يجب على المتسابق معرفة إلى أي نوع شعر تنتمي القصيدة وموضوعها. مجال تحدي المعجم وهنا على المتسابق تعزيز المعاجم الإلكترونية التي تختص بمجال اللغة العربية وذلك من جوانب الصرف والدلالات. مجال التطبيقات التعليمية هدف هذا المجال أن يتم تربية الأطفال على الفهم والدراية الممتازة بكافة قواعد وأصول اللغة العربية. كذلك يوجد مجال الألعاب اللغوية.

كيفية التسجيل في مسابقة برمجان العربية وما هو موعد التقديم

تم تحديد التسجيل في مسابقة برمجان العربية في 5 شوال 1443 هجريًا، والذي يوافق في التاريخ الميلادي 6 مايو 2022، بعد ذلك تبدأ في تاريخ 25 مايو 2022 أول جولة في هذه المسابقة.

بالنسبة لطريقة التسجيل أعلنت وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية أن التقديم في المسابقة سيكون عن طريق الإنترنت وذلك عن طريق الدخول على الموقع الرسمي لمسابقة برمجان العربية من هنا والتسجيل في المسابقة.

الجوائز التي تمنح في مسابقة برمجان العربية

أعلنت وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية أن المسابقة سوف تقدم مبلغ مليون ريال سعودي، وتتغير نسبة المكافأة على حسب صعوبة المرحلة، ولكن بصفة عامة المتسابق الواحد ستتراوح جائزته بين 20 ألف ريال سعودي حتى تصل إلى 150 ألف ريال سعودي، مسابقة برمجان العربية حيث عرضنا كافة المعلومات المتعلقة بالمسابقة التقديم والمجالات والجوائز.