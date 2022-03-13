نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم مواصفات ومميزات وعيوب هاتف سامسونج A52s في المقال التالي

مواصفات هاتف سامسونج A52s نقدم في هذه المقالة أحدث أنواع الهواتف،وافضل ونقدم أحسن وأفضل المواصفات التي يمتلكها الهاتف، حيث أنه يدعم خصائص كثيرة ومختلفة، ويعد هاتف سامسونج من الأجهزة المحبة لدي الكثير، فقد يتميز الهاتف بتوفير شريحتان، وهو يعد من أحسن وأفضل أنواع الهواتف وأحدثها في شركة سامسونج، وسوف نوضح جميع التفاصيل التي يمتلكها الهاتف. أهم مواصفات هاتف سامسونج A52s يدعم الهاتف خاصية Nfc.

أبعاد الهاتف 8.4*75.1*195.9.

يكون وزن الهاتف 189جرام.

يمنع دخول أي ماء داخل الجهاز IP67 و متر لمدة ربع ساعة.

يدعم بداخل الهاتف شريحتان نوع Nano Sim

يحتوي الهاتف علي شبكات الجيل الأول G1 والجيل الثاني G2 والجيل الثالث G3 والجيل الرابع G4 والجيل الخامس G5.

من مميزات هاتف سامسونج A52s انه أجود خامات البلاستيك المصنوعة في خلف الهاتف كما في معظم هواتف شركة سامسونج فئات خفيفة.

تأتي الشاشة علي شكل ثقب في نصف الشاشة وتكون نوعه AMOLED Super مساحة 6.5 الإنش جودة +FHD دقة ثقب الشاشة 2400*1080 معدل بكسل 405 بكسل إنش.

يكون معدل تردد الشاشة Hz120 جودة الطبقة Corning Gorilla glass 5 عرض دعم الشاشة 20:9 حتي يكون العرض أكبر.

يحتوي الهاتف علي ذاكرة عشوائية و ذاكرة صلبة علي نحو يوجد إصدار أول ذاكرة صلبة بمقدار 128 جيجا UFS 2.1 وبالنسبة للذاكرة العشوائية بمقدار 8 جيجا ويوجد إصدار ثاني ذاكرة صلبة بمقدار 256 جيجا UFS 2.1 وبالنسبة للذاكرة العشوائية بمقدار 8 جيجا.

يحتوي الهاتف مساحة للشريحة الميموري حتي يزيد في الهاتف مساحة للتخزين ويكون مكان للشريحة الميموري مكان الشريحة الثانية.

يوجد للهاتف كاميرا أمامية تكون الدقة 32 جيجا بكسل وعدسة الكاميرا F/2.2 وتكون جودة الفيديوهات الأمامية بدقة 4k.

يدعم الهاتف كاميرا خلفية أربعة كاميرات وتكون الكاميرا الأولى بدقة 64 ميجا بكسل والعدسة F/8.1 وتكون الكاميرا الخلفية الأساسية تكون المثبت البصري OIS وتكون الكاميرا الخلفية الثانية تكون بدقة 12 ميجا بكسل وتكون العدسة F/2.2وتكون هذه الكاميرا مخصصة بالتصوير الواسع وتكون الكاميرا الثالث تكون بدقة 5 ميجا بكسل وتكون الكاميرا الرابعة بدقة 2 ميجا بكسل. عيوب هاتف سامسونج A52s لم يمتك الهاتف سماعة للأذن.

يأتي للهاتف سامسونج A52s بشاحن 15 واط فقط.

لا يمكن تشغيل شرحيتين وكارت ميموري في وقت واحد.

يدعم الهاتف بصمة تحت الشاشة ليست سريعة للغاية. عمر شويل - جدة أهم مواصفات ومميزات وعيوب هاتف سامسونج A52s - ثقفني

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