نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم السعودية تحدد موعد تطبيق الدوام الصيفي 1443 في جميع المدارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت وزارة التعليم السعودية عن تطبيق الدوام الصيفي 1443 في الترم الثالث من السنة الدراسية الحالية في كل المدارس بالمملكة. وسيشمل كل المدارس الحكومية والأهلية، ومن الجدير بالذكر أنّ بداية التطبيق الفعلي له سيكون بداية من تاريخ الأحد 20 مارس 2022، وستكون الدراسة حضورية لكل المراحل التعليمية،الابتدائي والمتوسط والثانوي دون استثناء، وبهذا ستكون الحياة التعليمية في المملكة قد عادت لمجاريها بعد أن تمّ اتباع نظام الدراسة عن بعد في الأشهر السابقة في الفترة التي كان فيها الوباء منتشرا بكثرة، مع العلم بأنّ الطلاب حاليا في فترة إجازة الفصل الدراسي الثاني التي منحت لهم عقب الانتهاء من الامتحانات التحريرية الحضورية، وسنتحدث عن تفاصيل هذا الموضوع بشكل مفصل من خلال مقالنا على موقع ثقفني، تابعوا معنا.

تطبيق الدوام الصيفي 1443

أعلنت إدارة تعليم الرياض من خلال حسابها على تويتر عن بداية تطبيق الدوام الصيفي 1443 في كل المدارس بالمملكة العربية السعودية. الأهلية والحكومية أيضا، وسيكون هذا مع بداية الترم الثالث يوم الأحد 17 شعبان 1443 الموافق 20 مارس 2022. مع العلم بأنّ الحضور يجب أن يكون على الساعة السادسة والنصف صباحا، وتبدأ الحصة الأولى على الساعة 06:45 صباحا.

علاوة على ذلك، يحرص مديري الإدارات في مختلف مكاتب التعليم على مناقشة الطرق والوسائل التي يجب أن تتبعها المدارس من أجل الاستعداد لبداية الفصل الثالث، وكان الوزير قد أعلن عن إضافة الترم الثالث في التقويم الدراسي للسنة الحالية. ويعود سبب ذلك إلى ملاحظته بأنّ ساعات التعليم التي يقضيها الطلاب في العالم أكثر من الساعات الدراسية في المملكة، لذلك وضع فصلا آخر بالإضافة إلى الترم الأول والثاني.

الفائدة من الفصل الثالث

لقد تساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن سبب وضع فصل دراسي ثالث وعن الفائدة التي سيجنيها الطلاب من ذلك. وتجدر الإشارة إلى أنّ الترم الثالث يقسم المواد الدراسية ويسهل الاستيعاب على الطلاب في الأوقات المناسبة لكل مادة يدرسونها. مع الإجازات المطولة التي تمنح خلال العام، فهي توفر لهم فرصة راحة حتى يستعيدوا قدرتهم على التركيز. وهذا النظام مناسب للطلاب بشكل كبير ويضمن لهم تحصيلا علميا أفضل.

بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع تطبيق الدوام الصيفي 1443. ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثالث بتاريخ 20 مارس 2022 بعد أن تنتهي إجازة الطلاب للفصل الدراسي الثاني.