منصة إيفاء الاستعلام عن المخالفات المرورية طريقة تسجيل الأفراد بالخطوات

تعتبر منصة إيفاء الوطنية للاستعلامات من أشهر منصات الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية حيث تقدم العديد من الخدمات الحيوية للمواطنين والمقيمين، فما هي منصة إيفاء؟، منصة وطنية وتتبع إلى الخ\مات المقدمة من المركز الوطني للمعلومات بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والتي تعرف في المملكة باسم “سدايا”.

منصة إيفاء

تم تصميم منصة Efaa لتمكين المواطنين والمقيمين والزوار وأصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات في المملكة العربية السعودية من فهم ومراجعة جميع مخالفاتهم ومنها المخالفات المرورية بسهولة ويسر من خلال التواصل الإلكتروني أو الربط مع الجهات الحكومية المختلفة، يمكن لأي مواطن أو مقيم في المملكة العربية السعودية من خلال منصة إيفاء الاستعلام عن الانتهاكات المسجلة بحقه في مختلف الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات السعودية.

تشمل المخالفات التي يمكن للأفراد أو الشركات والمؤسسات التحقق منها على المنصة الوطنية للمخالفات: المخالفات المرورية ، مخالفات حظر التجول ،مخالفات الأمن العام ، المخالفات المسجلة لدى وزارة الداخلية ، والمخالفات المسجلة في الجهات الحكومية.

طريقة التسجيل في منصة إيفاء حساب الأفراد

قم بتسجيل الدخول إلى موقع منصة Efaa (عبر هذا الرابط).

انقر فوق رمز تسجيل الدخول.

من القائمة المنسدلة ، حدد الخيار “شخصي”.

أدخل رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور على منصة أبشر.

انقر لتسجيل الدخول.

بعد إتمام عملية التحقق ، ستتم متابعة للاستعلام عن مخالفة تسجيلك على منصة إيفاء.

ويمكنك التسجيل للدخول على الموقع من خلال الرابط الرسمي لمنصة الايفاء السعودية.

انقر فوق رمز تسجيل الدخول.

من القائمة المنسدلة ، حدد خيار “الشركة”.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور على منصة أبشر.

انقر لتسجيل الدخول.

بعد الانتهاء من عملية التحقق ، ستكون هناك متابعة للاستعلام عن الانتهاكات التي قمت بتسجيلها على منصة Efaa.

انقر فوق أيقونة استعلام المخالفات.

أدخل رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.

طريقة الاستعلام عن المخالفات في منصة إيفاء

كما ذكرنا مسبقا في كيفية التسجيل على المنصة الخاصة بإيفاء فالآن سوف نتعرف على طريقة الاستعلام عن المخالفات عن المنصة بالخطوات التالية: