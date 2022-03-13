نتائج قوات الامن الخاصة للحج والعمره 1443 عبر منصة أبشر للتوظيف

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عمر شويل - جدة نتائج قوات الامن الخاصة للحج والعمره، الممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي من المقرر أن تعلن عنها وزارة الداخلية السعودية. وهذه الوظائف هي خاصة بالنساء برتبة جندي لحاملات شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وهذا من أجل شغل وظائف شاغرة بالحرم المكي والحرم النبوي للمساهمة في الحفاظ على الأمن العام، وكانت وزارة الداخلية قد نوّهت إلى أنه سيتم إطلاق النتائج عبر منصة أبشر للتوظيف، ويجب أن تلتزم كل المترشحات بالحضور في المواعيد المحددة لإجراء المقابلات الشخصية، وفي حال الغياب يتم إقصاء المترشحة، كما يتوجّب عليهن أيضا إحضار كل المستندات الضرورية المطلوبة، وأن يتبعن كل الإجراءات اللازمة مع توفير كل الأوراق الثبوتية، مع العلم بأنّ القبول مبدئي وليس نهائي، وسنتحدث من خلال مقالنا هذا عن الموضوع بشكل مفصل، تابعوا معنا.

نتائج قوات الامن الخاصة للحج والعمره

تستعلم النساء السعوديات مؤخرا عن نتائج قوات الامن الخاصة للحج والعمره التي ستعلن عنها وزارة الداخلية بالمملكة. هذا وقد تقدم لهذه المناصب الآلاف من النساء السعوديات اللواتي يرغب في شغل وظيفة برتبة جندي نساء، من أجل المشاركة في خدمة الأشخاص القاصدين لبيت الله الحرام من أجل أداء المناسك المقدسة، وأهم المستندات المطلوبة التي يجب أن توفرها المترشحات هي كما يلي:

نموذج عن موعد المراجعة الذي تمّ استخراجه من بوابة أبشر للتوظيف بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول، مع إرفاق صورة عنها. إحضار صورة عن الشهادة الدراسية ويجب أن تكون مصادق عليها، كما يجب أن تحضر المترشحة صورتين عن الشهادات والمؤهلات العلمية الخاصة بها، وأن يكون مصادق عليها من الجهات التي صدرت عنها أيضا. كذلك يجب أن توفر صورة عن نتائج اختبار القبول العام قياس. إحضار سجل الأسرة مع صورة عنه، بالإضافة إلى ست صور شمسية.

كيفية الاستعلام عن نتائج وظائف الحج والعمرة 1443 نساء

أتاحت وزارة الداخلية السعودية الطريقة التي تمكن المتقدمات لوظائف امن الحج والعمرة من الاستعلام عن قبولهم في الوظائف. ويمكنهم القيام بذلك بشكل سهل دون الحاجة للذهاب إلى الإدارات، وهذا من خلال منصة أبشر الإلكترونية، ويتم التعرف على نتائج القبول المبدئي من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التي سنذكرها لكم فيما يلي:

أولا: الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية من خلال الإنترنت. في الخطوة الثانية يجب أن تقوم المستخدمة بإدراج اسم المستخدم وكلمة المرور في الأماكن المخصصة لها، ثم تضغط مباشرة على الخدمات الإلكترونية. ثالثا: يتوجب عليها أن تقوم بتعبئة كل البيانات المطلوبة وتكتب الرقم الخاص بالطلب في الإطار المحدد له. في الأخير عليها أن تضغط على أيقونة معنونة بعبارة ”نتائج القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة 1443 نساء”. ثم تنقر على زر الاستعلام وستتوصل بالنتيجة في الأخير.

تعليمات حضور مقابلة أمن الحج والعمرة

لقد تم تحديد مجموعة من الشروط التي يجب أن يلتزم بها المترشحون في المقابلة الشخصية. وهي التقيد بالاجراءات الاحترازية الوقائية. وأن يقوم بتحميل تطبيق توكلنا للتأكد من الحالة الصحية في المقر الذي تجرى به المقابلة. أيضا يجب أن يحضر المتقدم في التاريخ والوقت المحدد، وأن يكون على دراية بأن القبول المبدئي لا يعني القبول النهائي. وسيتم استبعاده في حال تمّ اكتشاف اختلاف في بياناته.

بهذا نختم المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع نتائج قوات الامن الخاصة للحج والعمره التي ستعلن عنها وزارة الداخلية السعودية عبر بوابة أبشر للتوظيف. وهي مخصصة للنساء اللاتي يرغب في شغل وظيفة برتبة جندي، نرجوا أن تكونوا قد استفدتم.