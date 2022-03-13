سقوط عدة صواريخ على أربيل بالعراق

جدة - نرمين السيد - سقطت صباح اليوم عدة صواريخ على أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق، حسبما أوضح محافظ أربيل أوميد خوشناو.



جدة - نرمين السيد - سقطت صباح اليوم عدة صواريخ على أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق، حسبما أوضح محافظ أربيل أوميد خوشناو. ونسب التلفزيون الرسمى إلى وزير الصحة بإقليم كردستان العراق سامان برزنجى أن انفجارات أربيل لم تسفر عن وقوع ضحايا أو إصابات.

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