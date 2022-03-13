روسيا تنفى نيتها السيطرة الدائمة على محطة زابوروجيا النووية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وحسب بيان الوكالة، فقد أكدت كييف أن روسيا تعتزم "السيطرة الكاملة والدائمة" على محطة زابوروجيا النووية. وأضافت المنظمة أن: "روسيا نفت ذلك لاحقا". ووصف رافائيل غروسى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوضع حول المواقع النووية الأوكرانية بـ"المعقد والصعب" وأكد أنه على اتصال بجميع الأطراف للتأكد من كيفية المساعدة فى ضمان سلامتها.

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