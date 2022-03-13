أمريكا تمنح أوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 200 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - وسبق أن أعطى بايدن توجيهات لإدارته فى 26 فبراير بمنح أوكرانيا أسلحة من المخزون الأمريكى بقيمة 350 مليون دولار بموجب قانون المساعدات الاجنبية. وازدادت المناشدات اليائسة للرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى للحصول على مساعدات عسكرية مؤخرا، حيث لم يتوقف عن حض واشنطن والاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى (الناتو) بشكل متكرر على تقديم العون لبلاده للدفاع عنها.

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