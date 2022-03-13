إجلاء نحو 13 ألف أوكراني من مدن عدة في يوم واحد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب متلفز، إنه تم إجلاء حوالي 12729 شخصا عبر الممرات الإنسانية، السبت، مؤكدا أنه سيتم تسليم شحنة مساعدات إنسانية إلى ماريوبول بعد ظهر الأحد.

من جانبها، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إرينا فيريستشوك، إن نحو 13 ألف شخص تم إجلاؤهم من عدة مدن أوكرانية، السبت، وهو ضعف العدد الذي تم إجلاؤه في اليوم السابق.

وأضافت فيريستشوك في رسالة عبر الإنترنت أن أي أحد لم يتمكن من مغادرة مدينة ماريوبول المحاصرة، وألقت باللوم في ذلك على القوات الروسية.

واتهمت موسكو في وقت سابق القوات الأوكرانية بتعمد محاصرة المدنيين هناك.

في غضون ذلك، قالت شركة أميركية خاصة، إن صورا التقطتها أقمار اصطناعية صباح السبت، أظهرت دمارا واسع النطاق في البنية التحتية المدنية والمباني السكنية في أنحاء مدينة ماريوبول جنوبي أوكرانيا.

وأضافت شركة ماكسار تكنولوجيز، أن حرائق شوهدت في الجزء الغربي من المدينة الساحلية الواقعة على البحر الأسود.

كما لحقت أضرار جسيمة في عشرات المباني السكنية العالية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، السبت، إن ماريوبول تخضع لحصار القوات الروسية، لكنها ما زالت تحت سيطرة أوكرانيا.

وقال مجلس بلدية المدينة، الجمعة، إن 1582 مدنيا على الأقل قتلوا في ماريوبول من جراء القصف الروسي والحصار المستمر منذ 12 يوما.