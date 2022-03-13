نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المكرونة المبكبكة بأسهل طريقة وبكل تكاتها في المقال التالي

لا شك أن المكرونة بكل أنواعها يحبها الكبار والصغار وهى وجبة يمكنك أن تقديمها لأفراد أسرتك بأنواع كثيرة ومتنوعة ولكن كل ربة منزل تريد تقديم أفضل ماعندها وتقديم طبق يكون متكامل العناصر والفيتامينات ولذيذ وشهي فى نفس الوقت ومن هذه الأكلات المكرونة المبكبكة والتي تشتهر بها بلاد المغرب العربي وليبيا والمناطق البدوية وتعد المكرونة المبكبكة من الأطباق اللذيذة المتكاملة العناصر الغذائية وغنية بالفيتامينات ويمكن لكي أن تقدميها مع اللحم بكل عناصره وفيتاميناته والحديد الموجود فيه ويمكن أن تقدميها مع الدجاج والسجق واليوم سوف نقدم لكي ابسط وأسهل طريقة لعمل المكرونة المبكبكة بطريقة ناجحة وألذ من أشهر المطاعم التي تقدمها باللحم الضأن ويمكنك إستبدال اللحم الضأن بأى نوع لحم أخر أو دجاج أو سجق. مكونات ومقادير المبكبكة: نصف كيلو من المكرونة(أى نوع حسب الرغبة).

نصف كيلو من اللحم الضأن.

2 حبة من البصل (المقطع إلى قطع صغيرة).

2 حبة من البصل (المقطع إلى قطع صغيرة). فلفل أخضر حار أو بارد حسب الرغبة.

ربع كيلو من الطماطم.

نصف كوب صلصة.

فص ثوم مفروم.

حزمة من البقدونس.

معلقة صغيرة من الملح.

معلقة صغيرة من الكمون

معلقة صغيرة من بهارات اللحم.

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

معلقتين من الزيت. طريقة عمل وتحضير المكرونة المبكبكة: أولاً نحضر اناء غير لاصق ونضعه على النار وبعد ذلك نضيف له معلقتين من الزيت ونضيف إليه البصل المقطع إلى قطع صغيرة ونقلب البصل فى الزيت حتى يدبل. ثم نضيف له لحم الضأن المقطع إلى مكعبات صغيرة أو متوسطة على حسب الرغبة ونقلب البصل واللحم جيداً حتى يأخذ اللحم لوناً مناسباً. ثم نضيف الطماطم المقطعة إلى مكعبات صغيرة ونضيف الصلصة ومقدار الماء اللازم لتسوية اللحم والمكرونة. ثم عندما ينضج اللحم نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود والكمون وبهارات اللحم ونقوم بإضافة المكرونة إلى الوصفة ولابد أن تكون المياه تغطى المكرونة ونتركها على نار متوسطة. ونقوم بتقطيع الفلفل الأخضر إلى مكعبات متوسطة ونضيفه على المكرونة وقبل نهاية النضج نضيف فص ثوم مفروم. ونقوم بفرم البقدونس ونضيفيهم على المكرونة وتقدم ساخنة وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة المكرونة المبكبكة بأسهل طريقة وبكل تكاتها - ثقفني

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