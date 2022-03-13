رئيس الوزراء البريطانى يعقد قمة مع زعماء من البلدان الإسكندنافية والبلطيق

جدة - نرمين السيد - يُنظّم رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، الأسبوع المقبل، قمة مع زعماء من البلدان الاسكندنافية ودول البلطيق المجاورة لروسيا، على هامش واحدة من أكبر المناورات العسكرية لحلف شمال الأطلسى منذ الحرب الباردة والتى ستُجرى فى النروج اعتباراً من الاثنين.





ويُشارك فى المناورات التى أطلِق عليها اسم «تمرين الاستجابة الباردة»، أكثر من 30 ألف جندى من 27 دولة سيتدرّبون فى درجات حرارة ما دون الصفر. من جهة أخرى يستقبل جونسون الثلاثاء فى لندن، قادة قوة المشاة المشتركة (جيف)، وهو تحالف من عشر دول يركّز على الأمن فى شمال أوروبا، حسب بيان صادر عن داونينغ ستريت. وقال جونسون فى بيان، إن «الأمن الأوروبى اهتز بسبب هجوم روسيا على أوكرانيا، وسنتخذ جنباً إلى جنب مع شركائنا، إجراءات لضمان خروجنا أقوى وأكثر اتحاداً من ذى قبل».

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