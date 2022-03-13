منصة سلفة الالكترونية وخطوات التقديم والتسجيل علي سلفة فورية تصل الي 5000 ريال سعودي

ظروف الايام الحالية صعبة والشغل واقف معاك ومازلت متحمل المسؤولية بصعوبة ولسة وراك مسؤوليات أكبر متأجلة . ماتقلقش ممكن تتحصل على مبلغ 5000 ريال سعودي في ربع ساعة فقط . طبعا من خلال الدخول والتسجيل على منصة سلفة الالكترونية . والتي من خلال اتباع الشروط والموافقة على الأحكام يمكنك التسجيل على منصة سلفة . وفي خلال 15 دقيقة تتمكن من الحصول على 5000 ريال سعودي . يضبط الدنيا معاك ويساعدك على حل المشاكل المالية التي تواجهك وكذلك سد احتياجات . ومتقلقش من الربح الخاص بالمنصة . فأن منصة سلفة تعتمد على هامش ربحي بسيط من غير تحويل راتب . وكذلك ايضا من غير ما تحتاج إلى كفيل للضمانات . ومن حيث اتباعها للطريقة الإسلامية في كافة العمليات التمويلية ؛ اطمن فأن منصة سلفة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتتفق معاها تماما . منصة سلفة هي منصة تمويلية الكترونية ؛ قامت بإطلاقها المملكة العربية السعودي . وذلك لمساعدة ابنائها المواطنون عقب تفشي فيروس كورونا المستجد . والذي أجبر المواطنين من التزم بيوتهم وعدم الذهاب إلى مباشرة أعمالهم خوفا على أرواحهم . وذلك بناءا على التعليمات والإجراءات الاحترازية التي أقرتها حكومة المملكة العربية السعودية . تخوفا من انتشار الوباء حفاظا على ارواح ابنائها من المواطنين السعوديين .واليوم نتحدث من خلال مقالتنا عن مساعدة أبناء المملكة العربية السعودية ؛ على كيفية التسجيل عبر منصة سلفة الالكترونية لكي يتمكنوا من صرف مبلغ 5000 ريال عبر موقعنا موقع ثقفني .

ابسط طرق التسجيل عبر منصة سلفة

اولا / خصصت منصة سلفة موقع الكتروني لها كل ماعليك فعله هو الدخول مباشرة عليه .

ثانيا / بعد الدخول قم بعملية تسجيل الدخول من خلال إنشاء حساب وتأكيده من خلال اختيار كلمة مرور قوية .

ثالثا / بعد أن قمت بتسجيل دخولك على موقع المنصة قم باختيار طلب تمويل والتي يمكنك من خلالها كتابة كافة بياناتك الشخصية صحيحة وملئ كافة البيانات لكي يتمكن المتقدم أن يتحصل على تمويله .

رابعا / قم عقب ذلك اختيار لينك تمويل شخصي والذي يمكنك من خلاله اختيارك تمويلك الذي تريده حتى مبلغ 5000 ريال سعودي . والتي من خلالها أن تقوم بالمساعدة وتسهيل كافة الصعوبات والظروف الراهنة . وكذلك طرق السداد فإنه تميزت منصة سلفة عن غيرها من المنصات التمويلة ؛ انها اتاحت للمتقدم على سلفة من منصة سلفة أن يحدد مدة سداد القرض التي تناسبه ؛ وكذلك ايضا معرفة مدة سماح السداد .

خامسا / كما خصصت منصة سلفة أنه اذا لم يتمكن المتقدم من التسجيل تقوم خدمة العملاء بالتواصل معك ومساعدتك خطوة بخطوة .

وعن شروط التسجيل التي يجب توافرها للتسجيل في منصة سلفة الالكترونية

فقد قامت بجانبها منصة سلفة الالكترونية بالإعلان عن بعض من الشروط والتي شددت وحرصت على أن تكون متوفرة فى كل عميل يرغب فى التقديم على قرض من منصة سلفة وهى كالاتى: